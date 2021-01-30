Орландо, США, , 09:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась победой гостей со счетом 90:116.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Клипперс» Пол Джордж, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 26 очками и 9 подборами. Его коллега по клубу — еще один легкий форвард Кавай Леонард — смог набрать за игру 24 очка.

В составе «Орландо» наиболее результативным оказался защитник Терренс Росс, который набрал в матче 24 очка.

Отметим, в следующем матче «Клипперс» 31 января сыграет с командой «Нью-Йорк Никс», а «Орландо» днем позднее встретится с клубом «Торонто Рэпторс».