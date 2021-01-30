Лас-Вегас, США, , 09:27 — REGNUM Два матча с участие хоккейных клубов «Вегас Голден Найтс и «Сан-Хосе Шаркс» в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перенесены из-за протокола лиги о коронавирусной инфекции. Об этом 30 января сообщает пресс-служба НХЛ.

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Уточняется, что четыре представителя команды «Вегас» пребывают в карантине по правилам медицинского протокола лиги, арена клуба будет закрытой до дальнейшего уведомления.

Матчи с участием «Вегаса» и «Сан-Хосе» должны были состояться 2 и 4 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января из-за двух выявленных в «Вегасе» заразившихся коронавирусом был перенесен матч команды с клубом «Сент-Луис Блюз». При этом в настоящее время «Вегас» находится на первом месте турнирной таблицы Западного дивизиона НХЛ.