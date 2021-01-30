Оклахома-сити, США, , 09:27 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась в пользу гостей со счетом 125:147.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Джеймс Харден, который оформил в матче трипл-дабл с 25 очками 11 результативными передачами и 10 подборами. Его коллега по клубу — разыгрывающий Кайри Ирвинг — смог набрать за игру 25 очков.

У «Оклахомы» наиболее результативным оказался французский разыгрывающий Тео Маледон и кандский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, которые оба набрали в матче по 24 очка.

Отметим, в следующем матче «Бруклин» 1 февраля сыграет с командой «Вашингтон Уизардс», а «Оклахома» днем позднее встретится с клубом «Хьюстон Рокетс».