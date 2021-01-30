Чикаго, США, , 08:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» переиграл команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

В составе победителей шайбами отличились датский форвард Оливер Бьёркстранд (9-я в большинстве) и Эрик Робинсон (24-я).

Автором единственной шайбы «Чикаго» стал Дилан Строум (31-я, в большинстве).

Отметим, в следующем матче, который состоится 1 февраля, «Коламбус» снова сыграет с «Чикаго».