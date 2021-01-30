Берлин, , 08:31 — REGNUM Футбольный клуб «Штутгарт» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду «Майнц» в матче 19-го тура чемпионата Германии. Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отличились австрийский форвард «Штутгарта» Саша Калайджич (55-я минута) и нападающий из ДР Конго Силла Вамангитука (77-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Штутгарта» стало 25 очков, что позволяет клубу находиться на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги. У «Майнца» 10 очков и предпоследнее, семнадцатое место.