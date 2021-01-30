Турин, Италия, , 08:31 — REGNUM Флорентийский футбольный клуб «Фиорентина» сыграл боевую ничью с туринской командой «Торино» в матче 20-го тура чемпионата Италии. Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Олимпико ди Торино» в Турине и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Несмотря на то, что на 61-й минуте с поля за грубое нарушение правил был удален хавбек «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли, счет в матче открыли гости голом французского хавбека Франка Рибери, отличившегося на 67-й минуте.

Затем, на 71-й минуте, красную карточку получил сербский защитник команды из Флоренции Никола Миленкович и на 88-й минуте нападающий «Торино» Андреа Белотти смог сравнять счет.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не принимал участия в матче.

Отметим, по итогам матча в активе «Фиорентины» стало 22 очка, что позволяет клубу находиться на двенадцатом месте в турнирной таблице итальянкой Серии А. У «Торино» 15 очков и семнадцатое место.