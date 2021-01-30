Майами, США, , 08:31 — REGNUM Американский боксер Тревор Брайан победил нокаутом представителя Канады Бермейна Стиверна в проходившем в Голливуде (штат Флорида, США) поединке, на кону в котором стоял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поединок, который должен был проходить 12 раундов, завершился техническим нокаутом канадца в одиннадцатом раунде.

При этом сначала Брайан, который до того был обладателем временного чемпиона мира по версии WBA, должен был сойтись с обладателем регулярного титула Мануэлем Чарром из Германии, однако последний снялся с поединка и лишился своего звания. За несколько дней до боя место немецкого спортсмена занял канадский боксер.

Отметим, это 21-я победа (15 — нокаутом) в активе 31-летнего, ни разу не побежденного Тревора Брайана. Для 42-летнего Стиверна это пятое поражение при 25 победах (21 — нокаутом) и одной ничьей.