Тегеран, , 08:37 — REGNUM 29 января президент ФИФА Джанни Инфантино выразил свои глубочайшие соболезнования Иранской федерации футбола в связи с кончиной бывшего полузащитника команд Мелли и Персеполис Мехрдада Минаванда. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования в связи с кончиной бывшего футболиста сборной Ирана Мехрдада Минаванда», — отметил Инфантино.

Он подчеркнул: «Слова кажутся недостаточными, чтобы описать это горе. Наследие и достижения Минаванда, а также его личность никогда не будут забыты».

«От имени международного футбольного сообщества передаю глубочайшие соболезнования Федерации футбола Исламской Республики Иран, а также семье, друзьям и близким Мехрдада», — заключил он.

Минаванд скончался в возрасте 45 лет, проиграв битву с COVID-19. Он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии (ОИТ) больницы Лале в Тегеране 21 января 2021 года.

Иранец представлял национальную сборную Ирана по футболу на чемпионате мира 1998 года.