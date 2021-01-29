Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Журнал The Hockey News опубликовал список хоккеистов Национальной хоккейной лиги, которые могут выйти на рынок свободных агентов ближайшим летом.

Рейтинг возглавил нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. По окончании этого сезона также заканчивается многомиллионный контракт россиянина с «Кэпс», по которому клуб ежегодно выплачивает ему 9,538 миллиона долларов.

Вторым в списке стал защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон, его заработная плата составляет 5,75 миллиона долларов. Третий — капитан «Колорадо» форвард Габриэль Ландескуг с кэпхитом 5,571 миллиона.

Четвертое место занял возрастной голкипер «Бостона» Туукка Раск с зарплатой 7 миллионов. Пятерку замкнул форвард «Баффало» Тейлор Холл, летом он заключил однолетний контракт на 8 миллионов долларов.