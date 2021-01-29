Ярославль, , 23:49 — REGNUM Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом». Встреча прошла 29 января и завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:2.

«Была настоящая битва команд, хорошая интенсивность.

Мне понравилось то, как наша команда действовала в целом. В каких-то моментах нам не хватало фокуса. Это стоило нам победы.

Мы очень хорошо провели первый период, действовали здорово, но этот гол, который соперник забил на 13-й секунде второго отрезка, нас отбросил. «Локомотив» перехватил инициативу.

Отличное противостояние, оба вратаря действовали шикарно. Всегда непросто играть против «Локомотива», — приводит слова главного тренера «Авангарда» пресс-служба КХЛ.