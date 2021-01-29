Москва, , 23:43 — REGNUM Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (4:0) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первый период пока разбирались, с какой командой играем. В Сочи мы играли с другой командой. Та была сильнее.

Во втором периоде добавили — и все забили. Третий период доигрывали. Сегодня у Михала Чайковски все залетало. Иван Бочаров молодец, хорошо сыграл и в конце отразил ряд опасных моментов», — приводит слова 70-летнего специалиста пресс-служба «Динамо».