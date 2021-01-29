Рига, , 23:28 — REGNUM Рижское «Динамо» приняло на своем льду череповецкую «Северсталь» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 29 января на стадионе «Арена Рига» и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

В первом периоде защитник «Северстали» Кирилл Адамчука реализовал два численных большинства своей команды, это его первый и второй гол в этом сезоне.

Во втором периоде отставание в счете сократил форвард «рижан» Микс Индрашис. В начале третьей 20-минутки Индрашис ассистировал Джей-Си Липону, который сравнял счет на табло.

Под занавес встречи «Северсталь» снова получила шанс отличиться в численном большинстве и использовала его по назначению. Йоонас Няттинен записал на своей счет победную шайбу.

На данный момент «Северсталь» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 51 матче 56 очков. Рижское «Динамо» с 23 очками держит за собой последнее место.