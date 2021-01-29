Мадрид, , 22:56 — REGNUM Мадридский «Реал» предпримет попытку подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, несмотря на твердую позицию «парижан» не отпускать игрока.

Испанский гранд находится не в лучшем финансовом положении из-за пандемии, но, по мнению руководства команды, «Реалу» нужно подписать игрока, готового в одиночку повлиять на клубные результаты.

Действующий контракт француза с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. В случае, если Мбаппе не станет продлевать соглашение, «парижане» попытаются продать игрока за 150 миллионов евро.

Трансферный бюджет «Реала» составляет 125 миллионов евро, но, вероятно, для того, чтобы подписать дорогостоящую звезду «ПСЖ», им придется также продать нескольких игроков из основного состава.