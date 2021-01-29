Париж, , 22:37 — REGNUM Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария рассказал о своей мечте однажды сыграть в одной команде с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

«У меня всегда была мечта поиграть с ним в команде. Времени в сборной Аргентины мне мало. Я все время мечтаю поиграть с ним, видеться каждый день. Была возможность уйти в «Барселону», но не получилось.

Вроде бы есть еще шанс, но мой контракт здесь заканчивается. Я не знаю, что случится, но мне бы это понравилось, и я был бы счастлив. У меня была возможность поиграть с Роналду, Неймаром и Мбаппе. Поиграв с Лео, я мог бы спокойно завершать карьеру», — приводит слова аргентинца TyC Sports.

Действующее соглашение Ди Марии с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.