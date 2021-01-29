Москва, , 21:25 — REGNUM Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился своим мнением о тенденциях развития хоккея в России за последнюю декаду.

Мы не прогрессируем. За 10 лет выиграли толькоОлимпиаду-2018, куда не приехали игроки из НХЛ. Больше ничего. Те же Финляндия, Швеция, которые в разы меньше нас по численности населения, за это время забрали кучу трофеев. Я уже не говорю о канадцах и американцах.

На Олимпиаде чудом обыграли сборную Германии. Причем та победа сослужила нам нехорошую службу. Мы немного переоценили свои возможности, наделили себя мнимым величием», — рассказал заслуженный хоккеист России в интервью «Аргументы и факты».