Питтсбург, США, 29 января 2021, 20:57 — REGNUM Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился своим мнением касательно ухода генерального менеджера команды Джима Рутерфорда. Напомним, что накануне 71-летний специалист покинул команду по личным причинам.
«Джим многое вложил в нас, и я хочу поблагодарить его за те два Кубка Стэнли, которые мы выиграли вместе.
Он никогда не сидел сложа руки и постоянно думал о том, как усилить «Питтсбург». Это большая потеря. Но в хоккее подобное случается довольно часто. Наша задача — играть и побеждать — от этого никак не меняется», — приводит слова россиянина официальный портал НХЛ.
Рутерфорд присоединился к «пингвинам» в 2014 году.