Питтсбург, США, , 20:57 — REGNUM Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился своим мнением касательно ухода генерального менеджера команды Джима Рутерфорда. Напомним, что накануне 71-летний специалист покинул команду по личным причинам.

«Джим многое вложил в нас, и я хочу поблагодарить его за те два Кубка Стэнли, которые мы выиграли вместе.

Он никогда не сидел сложа руки и постоянно думал о том, как усилить «Питтсбург». Это большая потеря. Но в хоккее подобное случается довольно часто. Наша задача — играть и побеждать — от этого никак не меняется», — приводит слова россиянина официальный портал НХЛ.

Рутерфорд присоединился к «пингвинам» в 2014 году.