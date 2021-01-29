Москва, , 20:45 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Согласно информации официального портала Серии А, аргентинский форвард перешел в «Беневенто» на правах аренды 29 января. Подробности соглашения пока не известны, клубы не сообщали о сделке.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Беневенто» сможет выкупить футболиста в 2022 году за 11 миллионов евро.

Напомним, что Гайч присоединился к «армейцам» перед началом текущего сезона и с того момента провел в чемпионате России 13 матчей, отличившись одной голевой передачей.