Ростов-на-Дону, , 20:20 — REGNUM Состав футбольного клуба «Ростов» пополнили два центральных защитника — Александр Мухин и Томас Рукас. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих 29 января.

Известно, что Мухин прошёл футбольную академию «Локомотива», выступал за сборную России U-17, имел опыт участия в матчах финального и элитного раунда чемпионата Европы 2019 года. В нынешнем сезоне защищал цвета «Казанки» в ПФЛ.

Рукас перешёл из «Енисея». Ранее играл за «Сибирь-2» (Новосибирск), молодежный состав «Локомотива», «Зенита», «Хетафе Б», «Спортинг Б» и «Лейрию».