Казань, , 18:05 — REGNUM Хавбек футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Леон Мусаев перешел в «Рубин» (Казань). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается в сообщении казанского клуба, контракт рассчитан на 5 лет. Сине-бело-голубые будут иметь право первоочередного выкупа футболиста.

В этом сезоне Мусаев провел три матча.

После 19 туров РПЛ «Рубин» набрал 28 очков и расположился на 9 месте в таблице. «Зенит» (41) идет на I месте, опережая московский ЦСКА на 4 очка.