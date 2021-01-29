Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чендлер (США) призвал Хабиба Нурмагомедова (Россия) отказаться от чемпионского титула. Об этом он заявил в эфире The Jim Rome Show на YouTube 29 января.

Чендлер считает, что российский боец должен оставить пояс.

«Хабиб — лучший, но сейчас ему нужно остаться в стороне. Дайте ему уйти, пускай освободит титул. Драться за него должны я и Дастин Порье», — заявил он.

Чендлер успешно дебютировал в UFC. В первом бою нокаутировал новозеландца Дэна Хукера — в I раунде.

А Порье нокаутировал Конора Макгрегора в бою турнира UFC 257.

В октябре 2020 г. Нурмагомедов в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе и объявил об уходе из спорта.