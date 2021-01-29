Москва, , 17:38 — REGNUM Генеральным секретарём Федерации бокса РФ назначен Кирилл Щекутьев. Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Исполнительный комитет федерации единогласно утвердил его кандидатуру. Ранее Щекутьев занимал должность замгенерального секретаря Федерации бокса РФ по профессиональному боксу.

«Моя главная задача — сохранить и приумножить успех, достигнутый нашей Федераций в последние 4 года. Федерация бокса РФ признавалась лучшей национальной федерацией несколько лет подряд, поэтому планка задана высокая. Приложу все усилия, чтобы бокс в нашей стране продолжал развиваться стремительнее, — завил Щекутьев.— … В принципе уровень развития бокса в РФ находится на высоком уровне, и мы приложим максимальные усилия для того, чтобы не останавливаться на достигнутом».

Действующий генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлёв 12 декабря 2020 г. большинством голосов делегатов из 150 стран был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).