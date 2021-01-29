Рим, , 16:47 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович и форвард «Интера» Ромелу Лукаку дисквалифицированы на один матч по итогам четвертьфинала Кубка Италии (1:2). Об этом 29 января сообщает Sky Sports.

Спортмены вступили в перепалку в концовке I тайма и получили по желтой карточке.

Лукаку пропустит первый полуфинальный матч Кубка Италии из-за перебора предупреждений. Ибрагимович — пропустит матч Кубка Италии в будущем.

Отмечается при этом, что федеральный прокурор может запросить открыть расследование по факту возможной дискриминации в поведении игроков — пока ждет отчет от главного арбитра матча Паоло Валери.