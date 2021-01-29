Рим, , 16:29 — REGNUM Российский форвард футбольного клуба «Фиорентина» (Италия) Александр Кокорин не поехал с командой на матч Серии А против «Торино». Об этом 29 января сообщает «РБ Спорт».

Футболист остался во Флоренции, чтобы набрать форму — занимается по индивидуальной программе.

Есть вероятность, что Кокорин попадет в заявку на игру против «Интера» (Милан) 5 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Кокорин подписал с итальянским клубом контракт до 2024 г.

После 19 туров чемпионата Италии «Фиорентина» набрала 21 очко и расположилась на 12 месте в таблице.