Хельсинки, , 16:17 — REGNUM Лыжник Йони Мяки (Финляндия) принял извинения Александра Большунова (Россия). Об этом 29 января сообщает Expressen.

«Говорил ли я с Большуновым? Нет, пока что мы не разговаривали. Но я принимаю его извинения. Если встречусь с ним, то пожелаю удачи», — отметил Мяки.

На последней прямой эстафетной гонки на VI этапе Кубка мира в Лахти финн подрезал российского лыжника. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, после финиша — врезался в соперника.

За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми заявил, что организация приняла извинения Большунова за инцидент.