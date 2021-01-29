Москва, , 16:12 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» (Москва) и сборной России Владислав Игнатьев примет участие в соревнованиях по Counter-Strike: Global Offensive «Лига звезд спорта» в рамках проекта Федерации компьютерного спорта Москвы «Московский Киберспорт». Об этом 29 января сообщает «Матч ТВ».

Сборная футболистов, получившая название Strikers, проведет I матч в сезоне 31 января против команды танцевального спорта Flames.

Помимо Игнатьева, за футболистов выступит еще один игрок «Локомотива» Виталий Лысцов. Железнодорожники составят компанию трем победителям «Турнира звезд спорта» — Владимиру «Дяде Вове» Шолоху, Алексею MAGA Никитенкову и Кириллу [FMS] t1zzEN Фатееву.

«Лига звезд спорта» стартовала в декабре 2020 г. и продлится до июня 2021 г., в ней принимают участие представители 16 видов спорта.