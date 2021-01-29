Любляна, , 16:05 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) согласует состав сборной РФ на чемпионат мира (ЧМ) на следующей неделе. Об этом 29 января сообщает ТАСС.

Из-за санкций WADA российские спортсмены выступят на предстоящем турнире без госсимволов. Союз биатлонистов России должен передать IBU (Международный союз биатлонистов) расширенную заявку нацкоманды на тот случай, если кто-то из спортсменов не будет допущен к соревнованиям.

«Процесс уже идет, но он потребует времени. На этой неделе решения не будет», — отметили в IBU.

Ранее сообщалось, что сборная России выступит на ЧМ по биатлону под флагом Союза биатлонистов России и гимном IBU. Национальная команда РФ выступит под названием RBU (Russian Biathlon Union).

Как сообщало ИА REGNUM, ЧМ по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в Словении.