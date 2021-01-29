Фалун, , 15:52 — REGNUM Победа на этапе Кубка мира является лучшим ответом на инцидент с финским лыжником Йони Мяки. Об этом 29 января заявил российский лыжник Александр Большунов в эфире «Матч ТВ».

«Это лучший ответ всем, когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее», — сказал Большунов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), преодолев дистанцию в 15 км коньковым ходом за 32 минуты 33,3 секунды и опередив трёх норвежцев.

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Напомним, на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) Большунов после финиша намеренно сбил Мяки, подрезавшего его и опередившего на заключительном участке.

Позднее стало известно, что в финскую полицию подано заявление о нанесении Мяки увечий, но позднее финский лыжник заявил, что не будет обращаться в правоохранительные органы.

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