Ярославль, , 15:42 — REGNUM Четыре хоккеиста ярославского «Локомотива» получат вызов в национальную сборную России для участия в «Шведских хоккейных играх». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Федерацию хоккея России.

Павел Красковский ХК «Локомотив»

За сборную России в Швеции сыграют защитник Даниил Мисюль, а также форварды Артур Каюмов, Павел Красковский и Николай Коваленко. Сам турнир пройдет в Мальме с 8 по 11 февраля.

Представительство «Локомотива» по сравнению с российским этапом Евротура выросло. В «Кубке Первого канала» в декабре 2020 года принимали участие защитник Алексей Марченко и Рушан Рафиков, а также форвард Егор Коршков.