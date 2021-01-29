Инсбрук, Австрия, , 15:26 — REGNUM Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл восьмой этап Кубка мира, который проходит в Инсбруке (Австрия). В сумме за две попытки его результат составил 1 минуту 45,59 секунды.

Второе место занял британский спортсмен Крейг Томпсон, отставание которого составило 0,23 секунды. Замкнул тройку австриец Самуэль Майер (+0,27).

Никита Трегубов занял шестое место (+0,46), Даниил Романов — восьмое (+0,80).

Третьяков является чемпионом Олимпийских игр 2014 года и бронзовым призёром Игр-2010, а также чемпионом мира (2013), двукратным чемпионом Европы и двукратным победителем общего зачёта Кубка мира.