Ньон, Швейцария, , 15:22 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует реформировать формат проведения Лиги чемпионов. Об этом 29 января сообщает AS.

По информации издания, в настоящее время глава УЕФА Александер Чеферин ведёт переговоры с пятью клубами — «Реалом», «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Фенербахче».

Пока неизвестно, как изменится формат Лиги чемпионов. Ожидается, что стороны пересмотрят распределение доходов от проведения турнира.

Отмечается, что УЕФА намерен реформировать главный еврокубковый турнир в ближайшие годы на фоне стремления топ-клубов создать новый турнир — Европейскую премьер-лигу.

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