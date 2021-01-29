Фалун, , 14:41 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов стал победителем в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Большунов преодолел дистанцию в 15 км коньковым ходом за 32 минуты и 33,3 секунды, опередив трёх норвежцев.

Вторым к финишу пришёл Симен Хегстад Крюгер (+1,8 секунды), третьим — Сьюр Рёте (+23,9), четвёртым — Ханс Кристер Холунд (+25,1).

Ещё один российский лыжник Иван Якимушкин занял пятое место (+51,7).

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