Москва, , 14:35 — REGNUM Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов возглавит российскую команду на третьем этапе Евротура, который пройдёт в Швеции. Об этом 29 января сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Помогать Ларионову будут Альберт Лещев, Владимир Филатов, Рашид Давыдов (тренер вратарей) и Кевин Чапман (тренер по физической подготовке).

Шведский этап Евротура пройдёт с 11 по 14 февраля. Сборная России с 16 очками занимает первое место в турнирной таблице. Далее идут Чехия (9), Финляндия (6) и Швеция (5).

Ранее Ларионов возглавлял команду на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Тогда сборная России, составленная из хоккеистов молодёжной команды, заняла первое место. После этого российская «молодёжка» под его руководством команда заняла четвёртое место на молодёжном чемпионате мира в Канаде.