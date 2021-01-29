Бонн, Германия, , 14:27 — REGNUM Символическую сборную мира прошедшего десятилетия представила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом 29 января сообщается на сайте организации

В сборную десятилетия включены вратарь Мануэль Нойер («Бавария», сборная Германии), защитники Марсело («Реал», Бразилия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Серхио Рамос («Реал», Испания) и Филипп Лам («Бавария», Германия).

Также в команду вошли полузащитники Лука Модрич («Реал», Хорватия), Андрес Иньеста («Барселона», Испания) и Тони Кроос («Реал», Германия) и нападающие Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша) и Криштиану Роналду («Реал», «Ювентус», Португалия).

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