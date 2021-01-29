Душники-Здруй, , 14:04 — REGNUM Российская биатлонистка Анастасия Шевченко стала бронзовым призёром чемпионата Европы. 29 января она заняла третье место в спринтерской гонке.

Выиграла гонку представительница Латвии Байба Бендика, которая прошла дистанцию за 22 минуты и 0,7 секунды и допустила один промах на огневых рубежах.

Второй стала норвежская спортсменка Каролин Эрдаль, не допустившая промахов и отставшая от победительницы на 5,7 секунды.

Шевченко замкнула тройку призёров, отстав на 9,7 секунды и также не допустив промахов.

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