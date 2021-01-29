Москва, , 13:31 — REGNUM Генеральным секретарём Федерации бокса России избран Кирилл Щекутьев. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что Щекутьев был единственным кандидатом на пост главы организации. Он избран единогласно в ходе отчётно-выборной конференции, которая прошла в онлайн-формате.

На посту генерального секретаря Федерации бокса России 26-летний Щекутьев сменил Умара Кремлёва, который был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).

Щекутьев ранее был заместителем генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу.

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