Майами, США, , 12:10 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:105.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Майами» Тайлер Хироу, записавший в свой актив дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Николя Батюм, набравший 18 очков.

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