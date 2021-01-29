Москва, , 12:02 — REGNUM Очки российских биатлонистов, заработанные на чемпионате мира, будут учитываться в общем зачёте Кубка мира. Об этом 29 января заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.

По его словам, очки российских биатлонистов пойдут в общий зачёт, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта.

«В решении CAS есть много пунктов и нюансов, но, так как решение касается не спортсменов, а чиновников, которые допускали антидопинговые нарушения, очки сниматься не будут», — сказал Далин.

Напомним, 17 декабря CAS отстранил российских спортсменов от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом России до 16 декабря 2022 года.