Милан, Италия, , 11:57 — REGNUM «Зенит» проиграл итальянскому «Милану» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 76:82.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Милана» Кевин Пантер, набравший 14 очков.

У «Зенита» самыми результативными стали Кевин Пангос и Остин Холлинз, записавшие в свой актив по 12 очков.

На сегодняшний день «Зенит» занимает пятое место в Евролиге. «Милан» идёт на третьем месте.

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