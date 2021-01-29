Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Иск о защите чести и достоинства российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой к информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову отозван в США из-за поправок в законодательстве. Об этом 29 января сообщает ТАСС.

По словам адвоката Скотта Балбера, который представляет интересы спортсменок в суде США, в законодательстве ужесточили требования для доказательства клеветы. Теперь сторона обвинения должна доказать, что со стороны ответчика был злой умысел.

«Мы считаем, это неслучайно. Спортивный арбитражный суд полностью оправдал двух биатлонисток и смягчил наказание для третьей. Это по формальным признакам указывает на то, что обвинения против них были ложными и, как мы полагаем, осознанными», — сказал Балбер.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал Вилухину и Романову, а апелляция Зайцевой была удовлетворена частично.

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Обвинения против них в нарушении антидопинговых правил были основаны на показаниях Родченкова, которые, как впоследствии выяснилось, оказались низкокачественной подделкой.

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