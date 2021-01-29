Москва, , 11:01 — REGNUM Российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков проверялся на допинг пять раз в 2019—2020 годах. Об этом 29 января сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что РУСАДА тестировало Шубенкова четыре раза в 2019 году, ещё один раз — в 2020 году. Причём в последний раз это было в конце августа на Кубке России в Брянске.

На протяжении нескольких последних лет Шубенков входит в международный пул тестирования. Он проверяется на допинг по линии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

С 2017 по 2018 год его проверяли только в рамках международного тестирования, инспекторы РУСАДА в этот период его не тестировали.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружен запрещённый препарат «Фуросемид». Сам спортсмен опроверг эти сообщения, назвав их клеветой.

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