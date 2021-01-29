Бостон, США, , 10:12 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Бостона» шайбы забросили Крис Вагнер, Шон Курали и Патрис Бержерон, оформивший дубль. У «Питтсбурга» отличился Коди Сеси.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл свой 915-й матч за клуб в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он вышел на второе место, сравнявшись с Марио Лемье, который сейчас является владельцем «Пингвинз». Лидером «Питтсбурга» по количеству сыгранных матчей является Сидни Кросби — 992.

В настоящее время «Бостон» занимает второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 11 очков. «Питтсбург» идёт на четвёртом месте с девятью очками.

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