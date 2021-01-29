Москва, , 10:14 — REGNUM В Москве с 1 февраля стартует конкурс по созданию персонажа, которого можно было сделать символом школьного спорта. Об этом 29 января сообщается на сайте столичного департамента образования и науки.

В рамках этого мероприятия необходимо будет нарисовать персонажа, который, мог бы стать символом школьного спорта. Принять участие в проекте смогут московские школьники, причем как индивидуально, так и в составе команды.

До 20 февраля рисунок в форматах, а также короткий рассказ о придуманном герое нужно будет загрузить на сайт Московского центра «Патриот.Спорт» и разместить в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook или Instagram, сопроводив изображение подписью «Я участвую в конкурсе» и хештегами #СпортТалисман, #ПатриотСпорт. Также участники обязаны подписаться на страницы центра в соцсетях. С 24 февраля работы станут доступны для онлайн-голосования на сайте центра. В финал будет 10 конкурсных работ, набравших больше всего голосов, после чего 11 марта жюри выберет из них персонажа, который станет школьного спорта столицы.

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