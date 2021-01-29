Вашингтон, , 10:03 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3

В первом периоде «Айлендерс» забросили три шайбы. Отличились нападающие Оливер Вальстрём, Кейси Сизикас и Андерс Ли.

Во втором периоде хоккеисты «Вашингтона» смогли забросить в ворота соперника пять шайб. Точными бросками отметились Конор Шири, оформивший дубль, Гарнет Хэтэуэй, Джон Карлсон и Здено Хара.

В третьем периоде форвард «Кэпиталз» Том Уилсон забил в пустые ворота и установил окончательный счёт.

В настоящее время «Вашингтон» занимает первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 13 очков. «Айлендерс» идут на седьмом месте с шестью очками.

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