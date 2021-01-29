Буффало, США, , 09:57 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2

В составе «Рейнджерс» российский нападающий Артемий Панарин забил гол и отдал результативную передачу. Также шайбы забросили Райан Строум и Алекси Лафренье. Один голевой пас на счету российского форварда Павла Бучневича.

В составе «Баффало» точными бросками отметились нападающие Джек Айкел и Сэм Райнхарт.

В настоящее время «Рейнджерс» занимают восьмое место в Восточном дивизионе, на счету команды пять очков. «Баффало» идёт на пятом месте с восемью очками.

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