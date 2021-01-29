Даллас, США, , 09:42 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе «Далласа» российский форвард Денис Гурьянов забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Ещё по голу забили Джо Павелски, Эндрю Кольяно, Джейми Олексяк, Тай Делландреа, Джастин Даулинг и Йон Клинберг.

В составе «Детройта» точными бросками отметились нападающие Вальттери Фильппула, Тайлер Бертуцци и защитник Дэнни Декайзер.

В настоящее время «Даллас» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды девять очков. «Детройт» идёт на восьмом месте с пятью очками.

Читайте также: Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»