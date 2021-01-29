Рязань, , 11:04 — REGNUM Наглядно-информационный проект «Дзюдо — гибкий путь» открылся 28 января в Академии единоборств в Рязани. Он посвящён истории развития боевого искусства от его истоков до современности, сообщает пресс-служба правительства региона.

Экспозиция представляет основные этапы единоборства, рассказывает о первых тренерах, знаменитых представителях мирового и отечественного спорта. В Рязанской области более 1,5 тысячи человек занимаются дзюдо. Своеобразная историческая стена в Академии единоборств будет вдохновлять молодых спортсменов на победы, считает губернатор Николай Любимов.

«Уверен, этот проект послужит не только хорошим стимулом для тех, кто тренируется в этом центре, в стремлении поднимать уровень своего мастерства. Он поможет сделать этот вид спорта ещё более популярным. И на татами будет выходить всё больше молодёжи, вдохновлённой примерами чемпионов с фотографий. А мы этот интерес обязательно будем поддерживать, создавая современную инфраструктуру, поощряя за высокие результаты», — сказал глава региона.

В 2021 году в Рязанской области отметят 45 лет со дня развития дзюдо в регионе.