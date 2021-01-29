Рязань, 29 января 2021, 11:04 — REGNUM Наглядно-информационный проект «Дзюдо — гибкий путь» открылся 28 января в Академии единоборств в Рязани. Он посвящён истории развития боевого искусства от его истоков до современности, сообщает пресс-служба правительства региона.
Экспозиция представляет основные этапы единоборства, рассказывает о первых тренерах, знаменитых представителях мирового и отечественного спорта. В Рязанской области более 1,5 тысячи человек занимаются дзюдо. Своеобразная историческая стена в Академии единоборств будет вдохновлять молодых спортсменов на победы, считает губернатор Николай Любимов.
В 2021 году в Рязанской области отметят 45 лет со дня развития дзюдо в регионе.