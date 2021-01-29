Сент-Пол, США, , 09:25 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Миннесоты» шайбу забросил российский форвард Кирилл Капризов. Ещё по голу забили нападающие Маркус Юханссон, Кевин Фиала, Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон.

У «Лос-Анджелеса» отличился нападающий Дастин Браун, Дрю Даути и Алекс Иафалло.

В настоящее время «Миннесота» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 10 очков. «Лос-Анджелес» идёт на пятом месте с восемью очками.

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