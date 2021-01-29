Неаполь, Италия, , 08:33 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Специей» в матче ¼ финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Наполи» голы забили защитник Калиду Кулибали (5), нападающие Ирвин Лосано (20) и Маттео Политано (30) и полузащитник Элиф Элмас (40).

«Специя» во втором тайме смогла ответить двумя голами. Отличились форвард Эммануэль Гьяси и хавбек Дженнаро Акампора.

Таким образом, «Наполи» вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с «Аталантой».

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