Лондон, , 08:19 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Ливерпуля» голы забили нападающий Роберто Фирмино, защитник Трент Александер-Арнольд и форвард Садио Мане. У «Тоттенхэма» отличился хавбек Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает четвёртое место в АПЛ, на счету команды 37 очков. «Тоттенхэм» идёт на шестом месте с 33 очками.

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