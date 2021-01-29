Ростов-на-Дону, , 00:55 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» получили три выходных дня перед вторым зимним сбором в испанской Марбелье. Подготовка ко второй части чемпионата России продолжится 1 февраля.

«Здесь созданы все условия, поэтому нужно только работать. Естественно, мы всё сделали, что хотели. <…> Три дня отдых и 1 февраля опять собираемся. Пусть сами решают, что будут делать. Другое дело, что в Испании сейчас строгие правила, никуда выехать нельзя. Будут находиться здесь, особо заняться нечем, к сожалению, для них. Но такие условия, весь мир сейчас так живет, поэтому грех жаловаться и нам», — отметил наставник Валерий Карпин.

ИА REGNUM напоминает, что жёлто-синие положили в свою копилку три успешных контрольных матча. Окончанием первого зимнего сбора стала победа над испанским клубом «Марбелья» со счётом 3:1.

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